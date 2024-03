Venerdì 8 Marzo 2024, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 10:47

PERUGIA - Il Comune sta mettendo mano alla rete di apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni agli incroci regolati con semaforo. Proprio in questi giorni molti cittadini hanno notato, in alcuni degli incroci dove sono presenti i rilevatori, una serie di interventi e mini cantieri. Così, ad esempio, nella parte finale di via dei Filosofi (all’incrocio semaforico con via della Pallotta), oppure all’incrocio tra viale Pellini, via Checchi e via San Prospero. I lavori in corso riguardano l’ammodernamento del sistema di rilevamento delle apparecchiature. Sono in fase di sostituzione i rilevatori di prima generazione, datati e meno affidabili in fatto di qualità dell’immagine. I nuovi avranno una tecnologia più moderna che permetterà di ottenere foto nitide con una lettura migliore della targa del veicolo. La sostituzione, in maniera graduale, interesserà tutti gli impianti. Al progetto, che non prevede nessun aumento di apparecchiature, sta lavorando il servizio informatico del Comune, che si è mosso anche su segnalazione dell’ufficio contravvenzioni che, in fase di rilevamento delle multe, non sempre ha avuto a disposizione materiale idoneo, cioè fotografie con targhe perfettamente leggibili. In casi come questo, le sanzioni venivano scartate direttamente. Dal report della polizia locale presentato in occasione della festa di San Sebastiano, emergono i dati delle infrazioni ai semafori. Per il 2023 numeri raccontano di un trend in calo, ma che fa comunque registrare un elevato numero di sanzioni. Le infrazioni sono state 4205, in calo rispetto alle 5029 dell’anno precedente. Il dato del 2023 risulta in linea con quelli degli anni scorsi, ad esempio del 2021 quando le infrazioni rilevate ai semafori erano state 4250.

Sono 8 gli incroci dove sono presenti uno o più impianti. L’incrocio Pellini-Checchi-San Prospero e quello via dei Filosofi-via della Pallotta (che di impianti ne ha tre, coprendo tutte le direzioni viarie). Sono monitorati anche gli incroci tra via Tuzi e via Piccolpasso e quello tra via XX Settembre e via Ruggero D'Andreotto (2 impianti). Apparecchiatura presente anche all’incrocio Fosso Infernaccio - via Borghetto Prepo, all’incrocio via Cortonese - via Gallenga e in quello tra via Palermo e via della Pallotta. Completa la mappa l’incrocio di via Alessandro Pascoli, viale Orazio Antinori e via San Galigano. A Madonna Alta, la nuova rotatoria ha recentemente portato alla dismissione di un impianto.