Cultura, a Scanno stage dell'associazione Vivateatro di Roma

Scanno ancora al centro della. Riconfermato il successo per la II edizione dello stage teatrale a Scanno il 18 e 19 luglio organizzato dall'Associazionecon la direzione artistica dell' attrice e regista Susie Calvi. Scanno, come sempre, ha aperto le porte alla cultura teatrale, dimostrandosi per l' ennesima volta attenta allo spessore culturale da trasmettere ai giovani.Gli attori dello stage, accolti dal sindaco avv.e dalle consigliere comunali Giulia Serafini e Federica Lancione, durante le loro performance hanno coinvolto le autorità politiche e il pubblico presente nel fantastico gioco teatrale. Inoltre gli artisti si sono cimentati in una lezione speciale di teatro presso il laboratorio della pasticceria Di Masso con la guida del pasticcereche ha saputo avvicinare gli attori nel dolce mondo della pasticceria.