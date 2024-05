Sabato 25 Maggio 2024, 08:19

Tetti sfondati, cornicioni ed intonaco pericolanti e pericolosi per la pubblica incolumità!piante infestanti ed i rovi che pendono dalle reti ormai divelte del cortile che una volta ospitava un campo di basket. E ancora infissi aperti e divelti che favoriscono l'azione dannosa degli agenti atmosferici, e l'ingresso incontrollato di piccioni. È la condizione di abbandono e degrado in cui versa l’ex Istituto Santa Maddalena, in pieno centro a Chieti. La denuncia arriva dal capogruppo della Lega al Comune, Mario Colantonio, portavoce della grande preoccupazione ed apprensione dei cittadini che vivono a ridosso dell'imponente struttura, al cui interno c’è anche una chiesa sconsacrata.

«Gli ultimi lavori di salvaguardia risalgono all'anno 2013, proprio dopo la grande nevicata che causò molteplici danni alle piante ad alto fusto presenti nel cortile ed a tratti di copertura e travi di legno spezzate dal peso della neve - dice Colantonio. Ora però, trascorsi 11 anni, è indispensabile avviare interventi di salvaguardia necessari per salvare il salvabile. E' anche inspiegabile la situazione di abbandono e mancato controllo di migliaia di fascicoli che vennero trasportati dall'Ufficio Urbanistico e Lavori Pubblici di via Sant'Eligio nel 2016 e posizionati negli ampi locali che prima erano usati come mensa e cucina dell'Istituto, fascicoli che sicuramente contengono documentazione tecnica ed amministrativa di importanza ormai storica in quanto sicuramente risalenti ad oltre 50 anni fa».

Il convento nell'800 fu stato trasformato nell'Istituto Figlie di Sant'Anna, una struttura nella memoria di numerosi teatini, e non solo, perché durante la guerra ospitò giovani provenienti da famiglie in difficoltà ed orfani di guerra, giovani che hanno vissuto tra quelle mura spensieratezza, sacrifici ed anche dolori interiori. «Spero - conclude Colantonio- che si torni a programmare un giusto rilancio per l'edificio che beneficia già della possibilità di effettuare un cambio di destinazione d'uso urbanistico che permetterebbe la realizzazione di una struttura ricettiva e comunque di ospitalità di qualità».