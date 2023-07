Scanno, autobus con rimorchio incastrato nelle Gole del Sagittario: maxi ingorgo

EMBED





Bloccata per ore la tortuosa strada di montagna che porta la lago di Scanno, a forma di cuore dove gli innamorati si rinnovane loro promesse. Ieri sera verso le 18,30, nel comune di Anversa degli Abruzzi, si è creato un maxi ingorgo, provocato da un autobus trasformato in motorhome. Si tratta di un mezzo inglese che rimorchiava un grande carrello con sopra due jeep per fuoristrada estremo. Erano di certo per i concorrenti che parteciperanno alla gara Euro trial 4x4, che si svolgerà a Villalago il 28, 29 e 30 luglio. L’autista del motorhome, non molto pratico dei canyon d'Abruzzo, si è fermato alla fine della galleria, accostando il mezzo il più possibile vicino al ciglio della strada a ridosso della roccia. Così facendo però il rimorchio è rimasto all’interno della galleria, ed ha finito per restringere la carreggiata. Sono state ora da incubo per centinaia di automobilisti che andavano e venivano al lago di Scanno. Auto rigate sulla rocci a Suv impossibilitata a passare. Si è formato un lungo serpentone di auto con a bordo turisti, che erano diretti al casello autostradale dopo aver trascorso una giornata al lago. (testo di Sonia Paglia)