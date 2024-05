Venerdì 24 Maggio 2024, 07:00

Sei anni fa è finito a processo per corruzione, favoreggiamento e tentato falso indotto dopo essere stato, a suo tempo, anche sospeso per un periodo dalla Asl, dove lavora come infermiere, per i fatti che gli venivano contestati e costretto ad un obbligo di dimora nel Comune di residenza. Con lui, coinvolto nell’inchiesta, anche un 51enne di Giulianova che già da tempo ha definito la sua posizione con un rito alternativo. Una vicenda che risale a maggio del 2016, per la quale, invece, ieri, è stato assolto per non aver commesso il fatto l’infermiere all’epoca in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova Ludovico Domenico Delle Vergini (difeso dell’avvocato Angelo Pio Gaggiano). È lì, nel nosocomio giuliese, che secondo l’accusa l’infermiere avrebbe scambiato le provette di sangue del 51enne, il quale era stato fermato dalla polizia stradale mentre era alla guida della propria auto in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droga. E per farlo, sempre secondo la tesi accusatoria caduta al termine di un lunghissimo processo, avrebbe ricevuto in cambio dai 100 ai 150 euro. Nei confronti dell’infermiere il pm Davide Rosati, ieri, aveva chiesto solo per la corruzione una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione e il proscioglimento per prescrizione per tutti gli altri reati contestati.

LA DENUNCIA

A far scattare le indagini, qualche giorno dopo il controllo stradale, è stata la moglie dell’automobilista 51enne che si è presentata spontaneamente in caserma, così com’è stato ricostruito dal pubblico ministero in aula in fase di requisitoria, per riferire, appunto, che c’era stato il controllo al quale era seguito un prelievo ematico, dopodiché, però, qualcuno aveva accompagnato suo marito a scambiare la provetta in cambio di denaro. In fase di indagini gli inquirenti sono riusciti a risalire ad un secondo uomo e quando hanno poi sequestrato le provette il sangue è risultato compatibile con quest’ultimo. Una persona, così come sarebbe stato accertato, «indotta in errore per compiere un reato», mentre «l’infermiere sapeva quello che stava facendo», ha sottolineato il pm. A rimarcare, invece, la completa estraneità ai fatti di Delle Vergini il suo difensore. C’è da dire che la moglie dell’automobilista dopo quella sua prima volta, non è più tornata in caserma e dalle intercettazioni gli inquirenti hanno sentito il marito accusarla di essere stata lei la causa di tutti i problemi scaturiti dalla sua denuncia, se pur solo informale. Intercettazioni durante le quali il 51enne parlava di “Domenico” (per gli investigatori l’infermiere) come colui al quale rivolgersi per sistemare tutto. Interessante, adesso, sarà leggere le motivazioni della sentenza emessa dai giudici del collegio presieduto da Carlo Calvaresi.