«Un festival per tutti i gusti, un viaggio caleidoscopico e tutto da scoprire con le sue molteplici proposte». Così Angelo Valori annuncia l’edizione numero 52 del Pescara Jazz, organizzato e promosso da Ente manifestazioni pescaresi e Comune. Undici gli appuntamenti in cartellone dal 10 al 21 luglio, quasi tutti nella formula consueta del doppio concerto con i musicisti internazionali, tanto jazz italiano, spazio ai giovani, nuove produzioni e progetti speciali nati proprio in città. Bokantè, i Take 6, Terry Lynn Carrington, Mark Lettieri, Terence Blanchard, Amaro Freitas, Flavio Boltro e Simone Sala, solo i nomi di punta che scorrendo si leggono da questo ricco cartellone. Nessun ostacolo alla buona musica dunque che, al netto dei disagi per l’indisponibilità della storia location del teatro d’Annunzio, resta di qualità e di assoluto livello.

Poco pop e meno posti disponibili, visto che sarà l’arena del porto turistico del Marina a ospitare gran parte del festival, con soli due concerti previsti al Massimo, sono solo i punti critici di un festival comunque a più voci e di grandi presenze. «Abbiamo voluto puntare sul rapporto che abbiamo ormai da anni con l’arena del porto turistico del Marina in uno spazio di 500 posti - spiega il direttore Valori - e consolidare la partnership di sinergia territoriale per la gran parte dei concerti nell’anfiteatro, di cui ringraziamo la preziosa disponibilità offertaci da Gianni Taucci, presidente del Marina».

LE STAR

Un viaggio a più voci nel sarà il fil rouge di questa edizione, con spruzzate sonore che risentono del sound degli Snarky Puppy. Infatti proprio la presenza di Mark Lettieri, la sera del 18 al teatro Massimo salda il legame con la band americana. Lettieri, membro degli Snarky Puppy, è al momento uno dei più acclamati chitarristi della nuova generazione ed è tra le stelle internazionali ospiti del festival, seguito da Terence Blanchard E-collective & atom string quartet, trombettista acclamato nella scena jazzistica mondiale. Altra serata esclusiva al teatro Massimo è quella con i Take 6, straordinario gruppo vocale che, per l’occasione, incontra la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori per una produzione originale di Pescara Jazz. Attesissima invece Terri Lyne Carrington, la batterista americana, la cui presenza si inserisce in un un’ottica di gender balance. Impegnata sul sociale con diversi suoi progetti ha scritto 101 brani diversi e il suo concerto sarà preceduto da Matteo Mancuso, una delle stelle più luminose del nuovo panorama chitarristico, la sera del 19 all’arena del porto turistico. Tra le altre promesse del jazz il giovane pianista brasiliano Amaro Freitas in scena il 20, seguito da Flavio Boltro e Simone Sala in un sestetto di doppie batterie. Ma ad inaugurare il festival il gruppo Bokantè di Micheal League, leader degli Snarky Puppy. Sul palco dell’arena del porto turistico la sera del 10 otto musicisti da quattro diversi continenti, seguiti poi da Ada Montellanico quintetto, ospite Giovanni Falzone, che presenta il suo nuovo progetto “Canto proibito”. Sarà poi la maturità del jazz italiano a dominare le serate successive fino al 14 con il quartetto del chitarrista abruzzese Franco Finucci, ospite Rosario Giuliani al sax e la Fusion project del chitarrista Fabio Mariani. Nausica, poi, dialogo tra due musicisti affini come Simona Severini e Jacopo Ferrazza, il 12 a seguiti dal gruppo cubano, The real project Cuba. Spazio al pescarese Marcello Di Leonardo e il suo primo progetto da leader, “The Magic Box”, con ospite il sassofonista Rick Margitza e poi i Khalab con il loro nuovo album “Layers”, la sera del 13. Omaggio ad Alice Coltrane il 16 con Hamid Drake e il jazz italiano di Chiara Civello band e Amedeo Ariano il 17, mentre il gran finale del 21 luglio al teatro del porto turistico è affidato alla grande Lakecia Benjamin,la pluripremiata sassofonista statunitense. Abbonamenti da 150 a 110 euro e biglietti disponibili da 15 a 30 euro su Ciaotickets.