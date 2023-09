Sabato 2 Settembre 2023, 00:05

Michela Mastrella a fatica riesce a contenere le lacrime. È lei, la capoguardia del Parco nazionale d’Abruzzo ad essere intervenuta per prima, con la collega Nicolina Lippa, sul luogo della tragedia. «Sono turbata, Amarena era un’orsa giovane, molto fertile: al suo primo parto aveva dato alla luce quattro orsetti, al secondo altri due. Era un animale che seguivamo da tempo. Ci ha dato da fare per parecchi anni, ma anche con tante belle esperienze. Ci dispiace».

È stata la prima a intervenire sul posto. Può raccontarci cosa è accaduto?

«Siamo state allertate dalla centrale operativa, ma ci avevano chiamato per un altro indirizzo. Poi girando in zona abbiamo sentito uno sparo e grazie alle indicazioni di un cittadino siamo riusciti ad arrivare qui. Il cancello era aperto».

A quel punto cosa avete fatto?

«Siamo scese giù, c’erano un po’ di persone, tra cui anche la persona indagata che subito ci ha detto di aver fatto “questo guaio”, che aveva sparato all’orso. Ho chiesto dove fosse e mi ha indicato la zona».

E così si è avvicinata ad Amarena.

«Ho visto che era agonizzante a terra. Non sembrava lei, pareva più piccola. Poi mi ha sentito e quando ha alzato la testa l’abbiamo riconosciuta perché ha una cicatrice particolare sulla fronte».

E i cuccioli?

«Finché la mamma era in fondo alla corte, nella zona del pollaio, dove è stata colpita, sono rimasti su una pianta. Poi è arrivata tanta gente e forse con il frastuono si sono spaventati e allontanati. Adesso sono il nostro pensiero».

Come mai Amarena non aveva il radiocollare?

«Per varie ragioni, in particolare per il fatto che negli ultimi anni ha avuto le cucciolate e non siamo riusciti a metterglielo. Per il monitoraggio ci siamo dovuti affidare al buon senso e alla collaborazione dei cittadini».

Da quanti colpi è stata raggiunta?

«Abbiamo trovato un solo bossolo, dopo l’esame necroscopico si potrà sapere di più. Per il momento sembra un solo colpo e anche centrato bene, purtroppo. È stata colpita lateralmente, nella zona centrale dei polmoni. Probabilmente una emorragia interna è stata fatale, dopo una lunga agonia che noi abbiamo vissuto in diretta».