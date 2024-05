Ma perché abbiamo visto l’ aurora boreale in Italia ? E soprattutto, è pericoloso? La prima risposta è che stiamo assistendo alla più potente tempesta geomagnetica dal novembre del 2003. Non possiamo fare previsioni esatte, ma possiamo fare un po’ di ordine: vediamo come si forma l’aurora, cosa è il vento solare e perché le tempeste geomagnetiche possono essere così pericolose e quali sono i rischi.