Polonia e Bielorussia, cosa accade? Tusk annuncia nuove fortificazioni lungo centinaia di km di confine

Cresce la tensione tra Polonia e Bielorussia, due stati che condividono un confine superiore ai 400 chilometri. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha ispezionato le forze militari lungo il confine con la Bielorussia e ha annunciato piani per potenziare le difese nella regione. Questa decisione è stata presa in risposta alla crescente pressione migratoria proveniente da Minsk, oltre che alla sempre più seria minaccia derivante dal conflitto Russo-Ucraino e dall'incertezza geopolitica

Secondo quanto riportato dall'agenzia Pap, Tusk ha dichiarato: "Abbiamo discusso dell'importanza di rafforzare il confine e abbiamo già avviato un'intensa opera di costruzione di moderne fortificazioni." Sebbene il governo precedente avesse già eretto una recinzione lungo il confine polacco-bielorusso, estesa per oltre 180 chilometri e alta 5,5 metri, allo scopo di contrastare l'immigrazione clandestina, Tusk ha precisato che i nuovi lavori riguarderanno l'intero confine orientale della Polonia.

Questo potrebbe comprendere anche le frontiere con l'Ucraina e la Russia, sebbene non siano stati forniti dettagli specifici in merito.

Tusk al confine alla viglia delle elezioni europee

La visita di Tusk arriva qualche settimana prima delle elezioni del Parlamento europeo del mese prossimo e Tusk sembrava intenzionato a inviare un messaggio agli elettori che il suo partito politico, Coalizione Civica, favorisce la sicurezza delle frontiere. «Sono venuto oggi soprattutto affinché sia ​​i comandanti che i loro subordinati non abbiano dubbi sul fatto che lo Stato polacco e il governo polacco sono con loro in ogni situazione, qui al confine», ha detto. «Questo non è soltanto il confine nazionale della Polonia, ma è anche il confine dell'Unione Europea. Di conseguenza, non ho alcun dubbio che tutta l'Europa debba impegnarsi nella sicurezza della nostra frontiera orientale e della Polonia in generale."

Bielorussia, Lukashenko licenzia il capo di stato maggiore

Il Presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha licenziato il suo capo di stato maggiore e primo vice ministro della Difesa Viktor Gulevich alla vigilia delle esercitazioni nucleari tattiche congiunte con la Russia, ha reso noto l'agenzia di stampa bielorussa Belta precisando che l'allontanamento è avvenuto per il raggiungimento dell'età del pensionamento. Gulevich ha però solo 55 anni, come si legge sul sito del ministero della Difesa bielorusso.