Sabato 1 Giugno 2024, 11:41

Il suo panorama stampato su francobollo, per suggellare un valore identitario che a breve decadrà. Montesilvano, infatti, che fra meno di due anni e mezzo dovrà fondere il suo nome nella nascente metropoli di Nuova Pescara, da ieri ha il suo francobollo ordinario, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è relativo alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”. Con una cerimonia di presentazione svoltasi al Pala Dean Martin ieri mattina, il nuovo documento per affrancatura postale è stato ufficializzato con la scoperta dell’effige e con uno speciale annullo filatelico del primo giorno di emissione, alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto, dell’onorevole Guerino Testa, del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e di Marco Di Nicola di Poste italiane.

Il primo cittadino De Martinis, nel salutare i tre emeriti sindaci di Montesilvano presenti, Massimiliano Pavone, Lillo Cordoma e Renzo Gallerati, ha evidenziato il ruolo importante di quest’ultimo, referente filatelico per le province di Pescara e Chieti, nella realizzazione del francobollo stesso. È stato dato risalto, inoltre, alla ricerca storica di Aldo Mastrangelo, che ha presentato contestualmente una pubblicazione sulla storia postale cittadina e, soprattutto, al fotografo Valter Savini, autore dello scatto scelto per rappresentare la città e al suo collega Giovanni Di Giacomo per le altre immagini che hanno composto la cartella filatelica dedicata all’evento.

LO SKYLINE

«È la prima volta che Montesilvano viene effigiata su un francobollo – ha detto De Martinis – un evento irripetibile che resterà per sempre nella storia della città, un'immagine estremamente significativa: si vedono il mare, gli ombrelloni, la Stella Maris e dietro le nostre tre colline coperte di verde, con il Gran Sasso in lontananza». «Da oggi Montesilvano ha una rappresentanza in più – ha aggiunto Guerino Testa - uno strumento di marketing territoriale, un riconoscimento che deve dare lustro a tutta la cittadinanza». «L’emissione filatelica è un atto di sovranità dello Stato – ha spiegato la sottosegretaria Fausta Bergamotto – con cui si riconosce un valore, come in questo caso inteso come patrimonio naturale e paesaggistico, e nel caso specifico di Montesilvano che ha delle caratteristiche ben note a tutti, elementi essenziali che fanno sì che ci sia un rapporto consolidato di qualità della vita». La tiratura dei francobolli è precisamente di 200.004, in cui i quattro fuori cifra tonda completano i fogli di stampa, a cura della Zecca dello Stato, come spiegato dal responsabile commerciale di Poste italiane Marco Di Nicola.