Schianto frontale a Vasto, cinque in ospedale

Pesante il bilancio del frontale tra due auto, ieri malle 16, in via del Porto a Vasto. Cinque i feriti che viaggiavano a bordo dei veicoli, un’Audi Q3 e una Mercedes 200. A causare il rovinoso scontro sarebbe stato un branco di cinghiali che ha attraversato la strada all’improvviso. Il conducente dell’auto che stava andando in direzione del centro, nel tentativo di schivare i selvatici, complice il manto reso scivoloso dalla pioggia incessante, avrebbe perso il controllo del mezzo.

A riferire la dinamica è un volontario del gruppo comunale di protezione civile di Vasto che si trovava sul posto proprio in quel momento e ha subito allertato la macchina dei soccorsi. La coppia che viaggiava a bordo della Q3, un notaio di Roma e sua moglie di origini marchigiane, residenti a Vasto, sono stati condotti all’ospedale Renzetti di Lanciano dai sanitari del 118 mentre gli altri tre, una famiglia di origini milanesi che si trovava in vacanza a Vasto, sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Pio da Pietrelcina.

Diversi i traumi riportati.

Tutte e cinque le persone erano coscienti all’arrivo dei soccorsi, ma ad avere la peggio sono stati i turisti trasportati al nosocomio di via San Camillo de Lellis, arrivati in codice rosso per traumi alla testa e alle gambe. I vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell’Asilo hanno estratto i feriti dalle vetture. Sul posto anche agenti di Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi, e volontari della protezione civile di Vasto. Presenti anche gli operatori del soccorso stradale Pissta per la rimozione dei detriti e dei veicoli incidentati.