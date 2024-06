Pescara, la cultura piange l’attore Ennio Tozzi: aveva 63 anni. Aveva recitato con Mickey Rourke

Si svolgeranno oggi alle 15, nella chiesa Maria madre di via Sele a Montesilvano, i funerali di Ennio Tozzi, l’attore italocanadese morto sabato, a soli 63 anni, per un malore improvviso. Aveva recitato in "Francesco” di Liliana Cavani accanto a Mickey Rourke, Tulpa di Federico Zampaglione e Il posto dell’anima di Riccardo Milani. Era anche regista e docente di recitazione.

Cresciuto in Canada parlava bene inglese, mentre l'italiano lo ha migliorato quando si è stabilito nel Pescarese. Localmente aveva collaborato con il Florian e avevav preso parte alla fondazione del teatro immediato, con Edoardo Oliva e altri. E il dolore è forte nella comunità artistica: «Un grande dispiacere - commenta commossa Giulia Basel -. Ci siamo conosciuti quando lui aveva 27 anni e il Florian aveva aperto da poco».

Scioccato si dice anche Massimo Vellaccio: «Il primo spettacolo realizzato insieme fu nel 1988 in "La morte di San Sebastiano" in occasione dei 50 anni dalla morte di d'Annunzio. Ha tenuto corsi di teatro per noi per circa sei anni. Era una bravo attore, tra noi c'era tanta stima e amicizia. Qualche giorno fa un incontro casuale e un rapido saluto, che purtroppo è stato l’ultimo». «Una persona di grande talento - commenta lo scrittore e drammaturgo Roberto Melchiorre - sapeva cantare, recitare, fare il comico. Era un travolgente intrattenitore». Ennio Tozzi lascia la moglie Filomena, le due figlie Eleonora e Laura, il papà Raffaele, il fratello Gianluca, i parenti e tantissimi amici.