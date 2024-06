Sabato 1 Giugno 2024, 11:39

Cause da accertare, ma l’estate degli incendi è ancora fresca nella memoria dei residenti nel quartiere Fontanelle, in particolare quelli che vivono nelle case di via Caduti per Servizio. Ed è un ricordo che, quanto meno come effetto riflesso, infiamma comunque questo ultimo miglio di campagna elettorale. La cronaca secca parla di un allarme scattato poco prima delle quattro del mattino. Un incendio ha letteralmente devastato l’ascensore di un palazzo, al civico 49. A dare l’allarme sono state le famiglie che vivono nel condominio: in brevissimo tempo l’intero vano scala è stato invaso dal fumo. Per riuscire a lavorare meglio i vigili del fuoco hanno dovuto provvedere ad effettuare l’evacuazione degli appartamenti. Tutte le persone sono state dunque fatte uscire di casa. Intanto in via Caduti per servizio sono arrivati anche pattuglie della squadra volante, coordinate dal dirigente Pierpaolo Varrasso che hanno iniziato ad ascoltare il racconto delle persone che avevano dato l’allarme. L’intervento è stato presidiato anche dai sanitari del 118.

I vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme poi hanno effettuato la messa in sicurezza del vano ascensore per riscontrare eventuali criticità Poi è stato consentito il rientro delle famiglie nelle abitazioni.

LE IPOTESI

Sulle cause dell’incendio sono ancora in corso accertamenti: non è esclusa infatti assolutamente l’ipotesi del dolo, ma le fiamme potrebbero essere state anche scatenate da un cortocircuito: saranno i vigili del fuoco dopo aver effettuato ulteriori sopralluoghi a definire la dinamica degli eventi. La realtà è che nel quartiere è tornato ad essere tangibile il timore che possa ricrearsi una situazione analoga a quella della fine dell’estate passata, quando a Fontanelle si verificò una serie di incendi che coinvolse cassonetti, moto, auto e anche parti comuni delle abitazioni. Una serie di eventi che fece pensare all’intervento di un piromane e che, dopo qualche tempo, sembrava sostanzialmente chiusa. In particolare, nel settembre dello scorso anno un incendio interessò alcune suppellettili che erano state depositate al secondo piano di un palazzo di via Caduti per Servizio. Il fumo, densissimo, aveva invaso tutta la tromba delle scale e alcuni residenti furono costretti a fuggire dalle finestre, perché non c’era di fatto alcuna altra via d’uscita. Sedici famiglie, per un totale di trenta persone, furono evacuate e, diversamente da quanto accaduto ieri, non furono fatte rientrare subito in casa. Anche in quel caso le fiamme divamparono nelle prime ore della giornata, intorno alle sei del mattino. E proprio quell’evento fu uno degli elementi che spinsero molte delle persone che vivono nel quartiere a chiedere un innalzamento delle misure di sicurezza in zona, con una maggiore controllo soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino, da parte di polizia e carabinieri. Anche i cittadini, per alcune sere, effettuarono dei presidi in strada. Altri incendi avevano coinvolto autovetture e moto lasciate in sosta sotto le abitazioni, cestini di rifiuti e contatori dell’energia. Non in tutti i casi, tuttavia, i sopralluoghi hanno ipotizzato che si potesse trattare di un fatto doloso.