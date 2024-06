Sabato 1 Giugno 2024, 08:00

Scarcerazione o domiciliari per Aldo Rodolfo Di Nunzio, 72 anni, recluso a Teramo, la difesa ricorre al tribunale del Riesame dopo che il 14 maggio la Corte d’ Assise di Lanciano l’aveva respinto. L’ex ispettore dei vigili del fuoco è sotto processo per il presunto strangolamento con fili elettrici della moglie Annamaria D’Eliseo, 60 anni, avvenuto il 15 luglio 2022 nella cantina - garage dell’abitazione di famiglia, in località Iconicella di Lanciano.

LA DECISIONE LUNEDì

Il Riesame deciderà il 6 giugno sul ricorso presentato dagli avvocati Silvia De Santis e Alberto Paone. Si torna dinanzi al tribunale che l’11 settembre scorso aveva già respinto la prima richiesta di arresto per Di Nunzio avanzata dalla procura lancianese sulla scorta delle perizie del Ris di Roma sulla trazione dei fili. Anche il gip non concesse l’arresto per l’uxoricidio e sul pericolo di reiterazione del reato argomentò che non c’era. Adesso la battaglia ruota sulle discordanti perizie sull’audio della telecamera di casa Di Nunzio dove Cristian Franciosi, consulente del procuratore Mirvana Di Serio, aveva accertato gemiti di voce femminile che gridava “Lasciami, lasciami”, mentre per il consulente di parte, il fonico forense Marco Perino, ha sentito una voce maschile che dice “Guarda me, guarda me”. Per la Corte dove il processo è partito il 10 maggio, restano intatte anche le esigenze cautelari visto il carattere irascibile e rissoso dell’imputato. Di Nunzio era stato arrestato lo scorso 11 gennaio. La difesa nutre ragionevoli dubbi sulle risultanze di quella perizia visto che lo studio dei file da parte di Perino riscontra una voce di uomo che pronuncia parole diverse. Così al Riesame la difesa rimarca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la mancata o errata valutazione degli elementi indiziari in atti ed in particolare della perizia di parte. La Corte, si precisa, è pervenuta a valutazioni di merito che la difesa ha contestato e reputa premature, considerato che l’istruttoria non si è ancora aperta. Si aprirà il 14 giugno con 4 testi della procura. E aggiunge che: “La Corte ha immotivatamente dato scarso rilievo agli elementi confliggenti con l’ipotesi omicidiaria già correttamente valutati nel 2023 da gip e Riesame”. E avrebbe dovuto appuntare la sua attenzione sulla relazione di Perino e non limitarsi a basare il proprio convincimento solo sul ripetuto ascolto dell’ audio. Sulle esigenze cautelari si ritiene la valutazione insussistente con illegittimo difetto di individuazione dei fatti concreti per dedurre l’effettivo pericolo di reiterazione.