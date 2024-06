In manette l’accoltellatore: l’accusa è tentato omicidio. La lite per una donna

Sono state le riprese degli impianti di videosorveglianza, passate al setaccio, a dare ai carabinieri del reparto investigativo di Pescara diretti dal capitano Giuseppe Sicuro e coordinati dal capitano Giovanni Rolando le risposte che attendevano, dopo il tentativo di omicidio di sabato pomeriggio al bar Olimpia, sulla Nazionale Adriatica nord. Hanno definito la dinamica dell'aggressione; ad aiutare nella ricostruzione del possibile movente sono state, invece, le testimonianze degli avventori che hanno assistito alla lite e chiamato i carabinieri. Che, completata la prima fase di accertamenti hanno arrestato un trentanovenne Cristian Di Giovanni, con l'accusa di tentato omicidio.

Nelle riprese dell'impianto interno al locale e in quelle delle telecamere della zona vengono riprese sia le fasi della lite, con le voci alzate e un confronto fisico, che la fuga dei due uomini dal locale. Quella del ferito Luigi Cantarini, durerà poco, qualche decina di metri: si è accasciato a terra e lì è rimasto. I soccorsi allertati da passanti e dai carabinieri lo hanno trovato in gravi condizioni. Mentre Di Giovanni ha trovato rifugio in un supermercato non distante da dove sono pure stati chiamati i carabinieri.

Ora le indagini, con la supervisione del colonnello Riccardo Barbera, si concentrano essenzialmente sul movente, che sarebbe legato a questioni di gelosia, nei confronti di una donna di comune conoscenza.

Cantarini è ancora ricoverato in gravi in Rianimazione. Le numerose coltellate hanno interessato in particolare l'addome e una avrebbe perforato un polmone. I medici lo seguono con particolare attenzione, le condizioni sono critiche. L'arma utilizzata per colpire non è stata ancora trovata: i carabinieri la stanno cercando sulla base delle indicazioni ricevute anche in una vicina area verde. Di Giovanni dovrà comparire davanti al magistrato per l'udienza di convalida dell'arresto: nella tarda serata di sabato è stato accompagnato in carcere e sarà il gip a decidere se mantenere la misura cautelare attuale. Anche Di Giovanni ha riportato lesioni nel confronto con Cantarini, ma si tratta di ferite più lievi tanto che la prognosi dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Chieti è stata di sette giorni.