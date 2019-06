Duecento in gara per il primo soccorso: vince la Cri di Giulianova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta a Silvi Marina (Teramo), la XXI Gara Regionale di Primo Soccorso della Croce Rossa. La competizione, organizzata dalla Croce Rossa regionale con il supporto del Comitato di Roseto, ha lo scopo di individuare la squadra che rappresenterà la Regione Abruzzo nella competizione nazionale che si svolgerà a settembre in Veneto.Con oltre 200 volontari, impegnati nei diversi scenari operativi, la gara costituisce un irrinunciabile appuntamento di aggiornamento e confronto tecnico-didattico per tutti i volontari sulle tecniche di primo soccorso, una giornata di confronto arricchita da prove progettuali o simulate sulle specifiche attività associative e sulle tecniche di primo soccorso, con l’obiettivo di migliorarsi per fare sempre meglio al servizio della comunità.Si è aggiudicato il primo posto l'equipaggio di Giulianova composto da Ludovica Esposito Andrea Catalani, Maria Catalani, Alessio Ciccozzi e Giorgia Parisciani. Le premiazioni sono stata fatte dal presidente regionale Gabriele Perfetti, e dalla presidente del comitato ospitante Enrica Colagrande.