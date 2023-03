Pasqua 2023, al Perseo arrivano le uova solidali della Cri

RIETI – Il centro commerciale Perseo di Rieti, da venerdì 17 a domenica 19 marzo, ospiterà la Croce Rossa italiana per la vendita delle uova di Pasqua solidali Cri. In galleria verrà allestito un apposito stand dove si troveranno le uova di cioccolato (l’offerta minima è di 10 euro, per informazioni o prenotazioni: 3357090375). Inoltre, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19, dall’apertura del centro fino alle 14 saranno presenti infermiere volontarie della componente militare della Croce Rossa per fornire un servizio di screening gratuito della misurazione della pressione, della glicemia e del calcolo Bmi.

«Questo evento – spiegano dal Perseo – si inserisce nell’ambito della collaborazione che il centro commerciale ha avviato con la Croce Rossa, che ha già permesso di realizzare alcune attività nel periodo natalizio e che porterà a nuove iniziative in futuro».