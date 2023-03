Terminata la raccolta organizzata da Cisl e Cri, farmaci per l'Ucraina in partenza

RIETI - «A poco più di un anno dall'inizio della terribile guerra in Ucraina. Una guerra profondamente ingiusta e intollerabile, che sta seminando morti tra tanti civili, bambini, donne, anziani, tutte vittime innocenti di un conflitto che mai avremmo immaginato, dopo aver aperto nelle nostre sedi lo Sportello Emergenza Ucraina per aiutare i cittadini in fuga dalla guerra, abbiamo terminato, a Rieti, in collaborazione con la Cri locale una raccolta farmaci da inviare al popolo ucraino».

«Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che hanno in questi giorni consegnato i farmaci direttamente presso la sede CISL di Rieti in Via Raccuini 43/a o lasciato un “farmaco sospeso” presso le farmacie della città che hanno aderito all’iniziativa, nonché i cittadini di Castelnuovo di Farfa che hanno contribuito con un farmaco sospeso presso la locale farmacia aderente all’iniziativa. Ringraziamo inoltre chi ci ha spedito direttamente presso la nostra sede ulteriori pacchi di medicinali».

L’iniziativa terminata il 15 marzo ha raccolto molti farmaci da banco che già domnai, sabato 18 marzo, partiranno per l’Ucraina con un viaggio organizzato dalla comunità ucraina..