Morto a 72 anni Francesco Lullo, pilastro della cultura

Lutto a Guardiagrele, in provincia di Chieti, per la morte di Francesco Lullo, aveva 72 anni. È stato dirigente del settore cultura della Provincia, direttore del Sistema bibliotecario provinciale e della biblioteca De Meis di Chieti. Grande uomo di cultura e profondo cattolico, Lullo è stato anche per molti anni responsabile della Caritas locale. È della sua famiglia la storica pasticceria Lullo che produce il famoso dolce tipico locale, oggi gestita dal figlio Emo ed è stata fondata nel 1899 da un avo, Filippo Benigno Palmerio. I funerali sono domani alle ore 11 a S. Maria Maggiore.