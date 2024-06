Sabato 8 Giugno 2024, 07:00

Incidente agricolo a Morro D’Oro: 77enne in gravi condizioni. Il fatto è successo ieri mattina poco prima dell'ora di pranzo nelle campagne di Case di Piano di Cesare. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo stava guidando il motozappa quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo. Il mezzo, senza controllo, si sarebbe ribaltato, finendo per travolgerlo. Per il 77enne sarebbe stato impossibile sottrarsi al peso del mezzo agricolo, rimanendo con le gambe intrappolate tra le lame della motozappa che gli ha provocato diversi profondi tagli. Ad allertare i soccorsi è stato un familiare, che stava aiutando il pensionato nei lavori agricoli. Sul posto è arrivata in breve tempo un’ambulanza India di Roseto e una medicalizzata del 118 dall’ospedale di Giulianova. I sanitari, vista la gravità delle condizioni dell’uomo, che presentava diversi tagli profondi e una lesione parziale all’arteria femorale con copiosa emorragia in atto, hanno deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso da Pescara. L’elicottero è atterrato in pochi minuti in mezzo al terreno.

Il 77enne è stato poi caricato e trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo, dove ad attenderlo c’era un’equipe di medici, già pronta con la sala operatoria per sottoporlo a un delicato intervento chirurgico durato fino al tardo pomeriggio. Terminata l’operazione, che sembrerebbe perfettamente riuscita, l’anziano è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi e le prossime 72 ore saranno determinati per la sua ripresa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Notaresco per effettuare tutti i rilievi dell’incidente e ascoltare i presenti. Sul luogo era presente anche la sindaca Romina Sulpizii che, mentre stava parlando con alcuni cittadini nell’ultimo giorno di campagna elettorale, ha visto l'elicottero atterrare. Ha subito espresso la sua solidarietà ai parenti del ferito.