Venerdì 7 Giugno 2024, 06:15

È scontro tra enti e istituzioni e il comitato di cittadini sulla presenza dell'orso nella medio bassa Valle dell'Aterno. I cittadini si dicono pronti a chiedere un referendum per allontanare l'animale dai centri abitati e propongono di allargare l'ex oasi del capriolo di Fontecchio, ormai in disuso, per accogliere gli orsi. Il parco Sirente Velino spinge invece i cittadini a seguire un vademecum di comportamento che scoraggi l'avvicinamento ai centri urbani degli orsi, specie protetta, gestendone la presenza sul territorio. «Da presidente del Parco ho avviato tutti gli strumenti tra cui il monitoraggio della fauna selvatica e ho fatto un piano di gestione. Il parco è antropizzato e tutto quello che si deve fare nella gestione della fauna lo sto facendo e i risultati si stanno vedendo. L'orso è un esemplare in via di estinzione e c'è un protocollo nazionale da rispettare. Su 54mila ettari ci sono 5 orsi e solo 1 o 2 interessano la valle Subequana. Gli orsi ci sono da sempre e i dati scientifici lo dimostrano, ma da alcuni anni sono scesi. Come Parco facciamo il nostro, rileviamo i danni, li paghiamo, forniamo reti elettrificate. Se poi gli orsi dovessero diventare confidenti, con un protocollo specifico vengono allontanati. Ma non si può non seguire la legge». Sulla questione, nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Parco, Carabinieri forestali e cittadini, nel quale è stata evidente la contrapposizione di vedute. «Conosciamo l'orso, conviviamo con l'orso, ci dicono - affermano i componenti del comitato - Con ironia si potrebbe aggiungere, “conosciamo il leone, conviviamo con il leone”. Viviamo in un territorio con una tradizione agricola e un'economia legata alle risorse della terra e della zootecnia, dove le persone si sono sempre spostate a piedi e non si riesce a comprendere come ci si possa dire, “convivete con gli orsi”. Ci viene suggerito un vademecum di comportamento per ridurre le possibilità di incontro. Una affermazione con cui vogliono rassicurarci. Non è affatto ammissibile che l'orso che, per sua natura può essere pericoloso, debba coesistere in un territorio antropizzato. Una follia, questa decisione, calata dall'alto senza averci neanche consultati. Confidente, o non confidente, marsicano o non marsicano, nella zona la quasi totalità delle persone è spaventata, quindi in coro se ne chiede l'allontanamento e di riportarlo nelle zone è sempre vissuto, cioè al Pnalm».

LA RICHIESTA

«Noi abbiamo rispetto della vita, ma non si può convivere con l'orso, con tutti i rischi che la cosa comporta - concludono - Non siamo disposti a cambiare le nostre vite - concludono- Se si vuole che l'orso diventi attrattivo, la nostra proposta è quella di recintare un'area 20, 30, 50 ettari di territorio dove turisti e visitatori possano andare a visitarlo».