Scudetto Inter, continua la festa dei tifosi: in barca sul Naviglio Grande fino alla Darsena

(LaPresse) Continuano i festeggiamenti dei tifosi interisti per la vittoria del 20mo scudetto. Giovedì sera i supporter nerazzurri hanno celebrato il tricolore, in barca sul Naviglio Grande fino alla Darsena, dove hanno acceso fumogeni. E da oggi al via la tre giorni organizzata dalla Curva Nord all'Idroscalo.