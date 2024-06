Sabato 8 Giugno 2024, 07:00

Scippata in pieno centro, ad Alba Adriatica, Mariana, vedova dello storico imprenditore di pompe funebri Aldo Di Teodoro. L’anziana, 84 anni, molto conosciuta in città, è stata aggredita poco dopo essere uscita per andare a messa nella chiesa di Sant'Eufemia. All’altezza dell’incrocio tra via Vittoria e via Repubblica, è stata avvicinata da un ragazzo di colore con un giubbino arancione. Il giovane inizialmente ha fatto finta di nulla, poi è tornato indietro, l’ha strattonata e le ha portato via il borsellino, poi correndo è salito su una Fiat Bravo color grigio, dove lo attendeva un complice al volante.

Bottino magro: l’anziana aveva con sé solo 3,50 euro. Ma nella borsa c'erano le chiavi di casa, che ora dovrà cambiare, e il cellulare con i numeri di figli, parenti e amici. Un passante ha allertato i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e ha raccolto la testimonianza della donna, molto spaventata e provata.