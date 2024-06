Sabato 8 Giugno 2024, 05:40

xxxxxx

Aspettate a definirla una goliardata perché è quello che, sbagliando, hanno pensato tutti, fuorviati dalla coincidenza con l’ultimo giorno di lezioni. C’è dell’altro dietro il lancio di uova di ieri mattina contro il portone d’ingresso dell’istituto alberghiero De Cecco. Uova mischiate a fette di bacon, prima della prima campanella: non è stata neanche un’esercitazione di preparazione breakfast. L’atto di vandalismo, che ha costretto il personale della scuola a effettuare una pulizia straordinaria del portone e del vialetto di accesso, deviando provvisoriamente alunni e personale verso l’ingresso secondario, sarebbe opera di un ex docente, riconosciuto da più persone durante il lancio delle uova. Lui, che non sembra aver fatto nulla per nascondersi, almeno stando alle testimonianze avrebbe agito per protesta contro l’esclusione de una supplenza che ha lungamente svolto durante l’anno scolastico. Ritenendo di aver diritto alla proroga, per il principio della continuità didattica di norma applicato in casi del genere, ha vissuto come un’ingiustizia il fatto di vedere assegnato l’incarco a un altro docente, che nella graduatoria lo seguiva.

Il tutto, a giudizio del prof escluso, come estrema forma di prevaricazione da parte della preside dell’istituto, con la quale i rapporti non sono mai stati buoni. L’atto non ha causato danni, soltanto un forte odore di uova marce che ha accolto la comunità scolastica all’arrivo per l’ultima lezione dell’anno.

xxxxxx

Tutte da valutare, in base alle decisioni della presidenza, le conseguenze dell’accaduto. Da accertare, invece, se qualcuno abbia aiutato il prof nell’impresa, magari fornendo il necessario dopo averlo prelevato dalle cucine del De Cecco, circostanza che amplierebbe ovviamente il quadro delle responsabilità

Di sicuro c’è che è giunto all’approdo delle vacanze estive un anno scolastico piuttosto travagliato all’interno dell’alberghiero De Cecco. «L’episodio più grave il 20 febbraio scorso, quando un docente del laboratorio di cucina fu colpito con un pugno al volto a uno studente di 15 anni, considerato elemento problematico. Ne seguì la reazione disciplina della scuola, con il ricorso alle sanzioni tipiche, ma anche a un percorso di consapevolezza ed elaborazione critica del comportamento violento da parte del ragazzo. Ad aprile, a conferma del clima esistente all’interno della scuola, è arrivata la condanna del giudice del lavoro per il comportamento antisindacale della preside Alessandra Di Pietro. Tra le censure, l’omessa trasmissione alle organizzazioni sindacali dell’informazione preventiva per l’anno scolastico 2023-2024 e la modifica unilaterale del piano annuale delle attività.