Orso trovato morto sulla Montagna Spaccata: forse ucciso da un altro maschio

Una carcassa di orso bruno marsicano di circa 10 anni è stato trovato in località Montagna Spaccata, tra i comuni di Rocca Pia e Scanno, in provincia dell'Aquila. E' stato Sabatino Ferrara, 54 anni di Rivisondoli, durante una passeggiata in montagna a scoprire l'esemplare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e i guardiaparco. L'orso era morto da diverso tempo. E' stata disposta l'autopsia per capire se forse è stato avvelenato in uzna zoan di tartufi oppure è morto per uno scontro con un altro orso piùgrande e forte. L'orso morto aveva dei fori sul corpo compatiobili con dei morsi. L'autopsia lunedì all'Istituto Zooprofilattico di Teramo.