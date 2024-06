Sabato 8 Giugno 2024, 05:40

Con tre figli, due quali minorenni, era stata costretta a scappare in strada di notte per sfuggire alle ire del marito violento che, ubriaco, aveva cominciato a picchiarla. E per difenderla e allontanare il padre erano dovuti intervenire i due figli di 18 e 15 anni, mentre la più piccola di 8 anni col cellulare riprendeva quella tremenda scena su indicazione della sorella. Un episodio avvenuto lo scorso dicembre a Mosciano, quando poi l’uomo, un 46enne straniero, è stato arrestato dopo l’intervento dei carabinieri e denunciato, ma a processo, ieri, la moglie, italiana del posto, ha deciso di ritirare la querela e la sua costituzione di parte civile «perché - ha detto – non ho mai pensato di abbandonarlo e lo rivoglio a casa».

LE BOTTE

La stessa casa dove i loro tre figli hanno assistito ai maltrattamenti di quella sera e di tante altre volte perché, sempre come lei ha ammesso in aula, «loro si chiudevano in camera» quando li sentivano litigare. Rigettata dai giudici una richiesta di perizia presentata dalla difesa sulla capacità del 46enne al momento dei fatti in quanto l’uomo avrebbe una diagnosi pregressa che attesta un disturbo di alcool ma da grado lieve. «Era alcolista e ludopatico - ha dichiarato la moglie a processo -, quando non beveva, però, era tranquillo». I racconti della donna hanno confermato che le aggressioni fisiche lei le avrebbe cominciate a subire già dal 2009. Quattordici anni di alti e bassi vissuti sempre con la consapevolezza di dover temere i suoi rientri da ubriaco perché erano imprevedibili. Come quella volta dopo una cena a casa quando l’ospite era già andato via, in cui il marito l’ha svegliata dicendo che aveva di nuovo fame e lei si è dovuta alzare per riapparecchiare la tavola. «Avevo chiesto gentilmente se potevo tornare a letto, ma lui mi ha lanciato la pentola con gli avanzi. Poi mi ha buttata sul divano e ha cominciato a picchiarmi. Però era ubriaco». E le ha detto di passare la notte altrove. O un’altra volta ancora, nel 2013, in piazza a San Nicolò, quando sono stati i presenti ad accorgersi che lui la stava prendendo a schiaffi per strada e hanno chiamato i carabinieri. «Prima aveva provato a farmi ingelosire guardando una ragazza e quando sono tornata mi ha lanciato addosso un bicchiere di birra». Ma lei non l’ha denunciato. Episodi pregressi, insomma, ce n’erano stati e pure diversi. Ma nessuno era stato segnalato. Il video girato con il cellulare dalla figlia più piccola adesso è agli atti del dibattimento. Lui è finito a processo per maltrattamenti in famiglia aggravato dall’aver commesso i fatti anche in presenza dei minori e per questo si potrà continuare a procedere pur senza la querela, ritirata ieri. «Voglio aiutarlo, non voglio condannarlo», sono state le sue parole. Il marito in passato ha già provato un percorso di recupero quando lei era al suo fianco, senza alcun successo. E per tentare di andargli incontro, lei ha addirittura dato la propria disponibilità ad ospitarlo in caso di concessione degli arresti domiciliari perché il 46enne è ancora detenuto in carcere.

