Morta a 52 anni l'insegnante Stefania Di Menna: il ricordo di colleghi e studenti

Lutto nel mondo della scuola e a Bucchianico, in provincia di Chieti, per la scomparsa prematura di Stefania Di Menna, insegnante nel locale istituto comprensivo, venuta a mancare ieri sera, a soli 52 anni. In segno di lutto, la scuola ha annullato tutte le attività previste per il pomeriggio fino alla giornata di mercoledì. La notizia della morte di Di Menna ha gettato nello sconforto i tanti amici, che ora si stringono intorno alla famiglia, e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla per il suo impegno nella professione. Colleghi e allievi, anche del passato, la ricordano come una donna dal carattere mite e disponibile, che non esitava a mettersi a disposizione senza mai risparmiarsi per la comunità scolastica e per i “suoi ragazzi”. Stefania Di Menna lascia il marito Claudio D’Orazio, i figli Francesco e Mariachiara, i genitori Camillo e Carmela, il fratello Angelo. L’ultimo saluto alla professoressa si è tenuto ieri nella chiesa parrocchiale di Bucchianico. La camera ardente è allestita nell’obitorio della Casa sollievo San Camillo.