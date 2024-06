Sabato 8 Giugno 2024, 05:40

Dal lavoro ispettivo della task force messa in campo ad inizio anno dal Comando provinciale dei carabinieri di Teramo per il controllo dei cantieri della ricostruzione post sisma (su edifici sottoposti a vincoli storici) sono emerse irregolarità in alcuni di essi durante gli ultimi controlli. I lavori, peraltro, per le vie cittadine procedono alacremente e si mischiano a quelli del superbonus in via di estinzione e saturazione e al Pnrr in costante crescita.

Pertanto, nel corso di quest’anno nel territorio provinciale sono stati controllati 15 cantieri: 8 in regola, 5 non in regola e pertanto adottati a provvedimenti come sanzioni e segnalazioni. Per due cantieri sono in corso ulteriori accertamenti. «Tale tipologia di servizio - annuncia il comando provinciale dei carabinieri - continuerà senza sosta allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori e i loro diritti, salvaguardare il patrimonio immobiliare storico artistico della provincia, proteggere l’ambiente dal deposito irregolare di materiale di risulta, intercettare possibili irregolarità negli appalti e fornire al Gruppo interforze costituito in prefettura eventuali spunti per approfondire potenziali infiltrazioni della criminalità organizzata in questo ambito». Il controllo dei cantieri della ricostruzione hanno dunque per oggetto edifici sottoposti a vincoli storici, monumentali e paesaggistici e sono effettuati da diverse sezioni dell’Arma per la verifica di svariati aspetti. Ad esempio, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Teramo, insieme agli ispettori tecnici dell’ispettorato provinciale del lavoro, si occupano degli aspetti giuslavoristici, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro. I colleghi della Forestale, del corretto smaltimento dei materiali di risulta dei cantieri mentre i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale dell’Aquila curano il rispetto delle leggi di tutela dei beni su cui gravano vincoli storici, monumentali o paesaggistici nonché dei titoli circa la competenza delle ditte incaricate del restauro. Del dispositivo fanno parte le stazioni dei carabinieri competenti per territorio nonché i nuclei operativi e radiomobili delle compagnie che hanno competenza sul territorio sui controlli.