Lions Club L'Aquila, l'avvocato Spaziani nuovo presidente

L'AQUILA - L’avvocato Roberta Spaziani è la nuova presidente del Lions Club L’Aquila. Succede a Marisa Iannarelli.



Al ristorante “Villa Giulia” si è svolta la consueta cerimonia del Passaggio del Martelletto del Lions Club L’Aquila, che segna il passaggio di consegne tra i presidenti di Club: l’avvocato Roberta Spaziani è il nuovo presidente per l’anno sociale 2024-2025.



Nel corso della conviviale, la presidente uscente Marisa Iannarelli ha tracciato il bilancio della proficua attività svolta nel suo anno sociale, mentre la neo presidente Roberta Spaziani ha anticipato alcuni di quelli che saranno i temi programmatici del suo mandato, aprendo con un significativo ringraziamento al socio più longevo, Bruno Cetrullo.

“Sono sicuro che con il nostro entusiasmo riusciremo a fare sempre di più per gli altri - ha detto la Spaziani - Il nostro motto è “servire”, significa sentirsi serviti nel servire gli altri , un sentimento intimo e profondo che ci dà la forza e ci fa sentire a posto con gli altri e ci aiuta a capire dove e come è più giusto intervenire. Siamo e saremo un gruppo forte e coraggioso, con capacità di azione vitale. Continueremo a portare avanti service e iniziative su salute, aiuto ai reparti ospedalieri e alle categorie più fragili e ancora su ambiente, biodiversità, scuola, vittime di violenza fisica e verbale, disagio giovanile, sicurezza stradale”.



Alla cerimonia erano presenti i “Melvin Jones” del club aquilano, Bruno Cetrullo e Christian Corrado, rappresentanti degli altri club service cittadini e, tra le altre autorità, il vice sindaco Raffaele Daniele, l’assessore regionale Roberto Santangelo, il comandante militare Esercito Abruzzo e Molise, colonnello Marco Iovinelli, don Carmelo Pagano Le Rose in rappresentanza dell’arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi.



Con Roberta Spaziani, che entrerà ufficialmente in carica il 1 luglio, si è insediato anche il nuovo Consiglio Direttivo formato da: Marisa Iannarelli (Immediato Past Presidente), Luciano Mariani(1° Vicepresidente), Massimiliano Venta ( 2° Vicepresidente e Tesoriere di Club), Davide Porcu (Segretario), Ernesto Venta (Presidente Comitato Soci), Massimiliano Laurini (Presidente Comitato Service), Katia Panella (Censore), Rocco Totaro (referente di Club della Fondazione LCIF), Carlo Cobianchi (Responsabile per la sicurezza) ed i Consiglieri Franco Marinangeli, Anna Maria di Fabio e Angelo Cora che si aggiungono a Roberta Spagnoli, Cinzia Raparelli e Massimiliano Venta.