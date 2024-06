Sabato 8 Giugno 2024, 05:40

Un’altra famiglia sfrattata dal Comune di Tortoreto vince al Tar: è la seconda in pochi giorni che riguarda il complesso “Belvedere”. Un nuovo ostacolo, quindi, per la pratica di vendita in blocco unico avviata dal municipio per la struttura di contrada Fontanelle confiscata ai privati.

Anche in questo caso i giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Aquila hanno annullato l’ordinanza di sgombero datata un anno fa. E lo hanno fatto con la stessa identica motivazione: siccome l’alloggio fa parte del patrimonio «disponibile» dell’ente, non bastava un atto «d’autorità» del municipio per recuperare l’appartamento, ma serviva un’azione civile. «I beni immobili abusivamente lottizzati a scopo edilizio non mutano la loro natura di beni privati per effetto della confisca», spiega la sentenza dei giorni scorsi. E la famiglia non vive abusivamente nell’alloggio, ma in virtù di un contratto di affitto stipulato con i proprietari originari dello stabile, prima quindi che il Comune ne venisse in possesso con la confisca. Lo segnala la sentenza stessa, citando le motivazioni del ricorso presentate dall’avvocato Eugenio Galassi che difende la famiglia. Come per l’alloggio interessato dalla prima sentenza del Tar, anche in questo caso il municipio di Tortoreto ha già avviato una causa civile per liberare l’alloggio.

In ballo, del resto, c’è un tesoro per le casse comunali che può valere fino a 2,4 milioni di euro: questo è il valore stimato della confisca del complesso “Belvedere” e base d’asta per la vendita. Il Comune è infatti entrato in possesso di 23 appartamenti, ma anche di una sessantina tra garage e cantine, piscina, un bar-ristorante e diversi lastrici solari. A disporre la confisca è stata una sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila del 2017 perché il complesso è frutto di una lottizzazione abusiva: i privati hanno sfruttato la maggiore volumetria consentita in caso di realizzazione di nuovi alberghi, ma hanno poi trasformato nei fatti le palazzine in strutture ad uso abitativo. Nel 2020 il consiglio comunale ha dato il via ufficiale alla pratica di vendita passando quindi per l’acquisizione al patrimonio disponibile dell’ente della parte confiscata del complesso.