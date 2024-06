Venerdì 7 Giugno 2024, 07:00

Quindici candeline per Estatica. La rassegna che accende l’estate al Marina di Pescara è pronta a ripartire con oltre 60 spettacoli dal 16 giugno al 7 settembre. Fiorella Mannoia, Annalisa, Ermal Meta, Concita De Gregorio, Erica, Mou sono solo i big di un ricco cartellone pieno di novità e sorprese. «Estatica si fa grande - ha annunciato il presidente del Marina, Gianni Taucci -. Quest’anno abbiamo riconfermato le partnership con Funambolika, il Pescara Jazz, Concerti sotto le stelle, lo Zoo music fest, Teatriamoci, per la prima volta una sezione del Fla. Siamo onorati di far fronte con semplicità ai disagi dovuti all’inagibilità del teatro d’Annunzio, crediamo nell’unione che fa la forza».

IL CARTELLONE

Sarà il “Puccini circus dance Opera”, nell'ambito di Funambolika, a fare da apripista nell’anfiteatro dal 16 al 22 giugno. Ma la partenza ufficiale di Estatica è affidata come di consueto ad Acustica, il concerto organizzato da Spray Records e che riunisce blues, soul, samba e tanto cantautorato locale. Festival jazz dal 10 al 21 luglio, dando ampio spazio agli strumentisti italiani, con ospiti internazionali come Hamid Drake’s Turiya, Terri Lyne Carrington’s, Flavio Boltro, Lakecia Benjamin. Per “Concerto sotto le stelle” Maurizio Di Fulvio promette musica e danza da tutto il mondo con special guest il 13 agosto Simona Todaro Pavarotti, nipote del compianto Luciano. Si alza il volume con i big dello Zoo music fest con Silent Bob & Sick Budd e Annalisa il 7 e 8 agosto, mentre il 18 e 20 agosto sono attesi Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il 19 torna la regina della canzone italiana, Fiorella Mannoia; immancabili le formule cover con il concerto Mom il 23 agosto, Combat rock il 14, e le new entry di Lucio + Lucio, la sera del 30 dedicata a Dalla, mentre il 26 luglio a Battisti. Serate speciali come la sfilata di moda del 27 luglio presentata da Jo Squillo, il Fla che dal 23 al 25 luglio ci farà riflettere con Antonio Manzini, Setak, Concita De Gregorio ed Erica Mou. Tanto teatro con la rassegna di Teatriamoci diretta da Federico Perrotta che il 2 agosto presenta il burlesque di Giulia Di Quilio con Antonello Angiolillo, la comicità di Dado e la versione teatrale del film “Il diritto alla felicità”. A ridosso di ferragosto si posiziona invece l’Harbour reggae festival nelle serate del 16 e 17.

ABRUZZO A TAVOLA

Per l’enogastronomia un trionfo di sapori con la nuova edizione di Mediterranea, dal 5 al 7 luglio che include Cerasuolo a mare. Torna Fermenti d’Abruzzo dal 29 agosto al 2 settembre, il festival delle birre artigianali abruzzesi, che quest’anno apre anche allo slow food, mentre Bianco Azzurro del 4 agosto sarà dedicato tutto al pescato e ai piatti marinari. Le quattro giornate di musica Terrasound dal 4 al 7 settembre calano poi il sipario sul vasto cartellone. Tutti i concerti iniziano alle 21,30, biglietti sui circuiti online.