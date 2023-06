Domenica 11 Giugno 2023, 05:45

Oltre quattrocento auto, di cui quindici in Special List, tornano a sfilare nella rievocazione storica della 1000 Miglia con una gara di regolarità all’interno della Città dei Papi. Previste cinque tappe in tutta Italia, tra queste il passaggio a Viterbo che finalmente torna a manifestare l’interesse per un evento importante e amato dalla popolazione.

La manifestazione arriverà in città nel corso della terza tappa Roma-Parma, giovedì 15 giugno, a partire dalle 6:45 della mattina fino alle 12:30, con un appuntamento tributo alle Ferrari e una gara di regolarità per modelli full-electric; poi, quattrocentoventi vetture costruite prima del 1957 in un percorso che arriverà fino a Montefiascone.

“Grazie alla sindaca perché ha fatto tornare la 1000 Miglia a Viterbo – è intervenuto Sandro Zucchi, presidente Automobile club Viterbo. Si tratta di una gara di regolarità che darà la possibilità a chi partecipa di vedere un museo viaggiante, come diceva Enzo Ferrari, grazie alla presenza di auto costruite fino al 1957. Automobile Club Viterbo sarà presente con un gazebo dove le vetture si potranno fermare e mettere il timbro e speriamo che la sindaca sia con noi”.

Questa edizione 2023 prevede un percorso leggermente diverso dalle precedenti, cambiato a causa dei cantieri del PNRR. Questo però, secondo la giunta, rappresenta motivo di orgoglio, grazie al quale poter mostrare a tutta Italia la volontà della giunta di mantenere gli impegni presi mentre si celebra la storia di una manifestazione amata dai viterbesi. “Si è discusso molto su cosa sia effettivamente la 1000 Miglia: sport, cultura o turismo? Per noi è tutte e tre le cose – ha spiegato l’assessore Emanuele Aronne. L’

Il tratto da Viterbo a Montefiascone previsto per la mattina del 15 giugno partirà dalla Strada Cimina, passando poi per via Santa Maria in Gradi, viale Armando Diaz, Porta San Pietro, via San Pietro, Piazza San Pellegrino, Piazza San Carluccio, via Cardinal La Fontaine, via Cavour, Piazze del Plebiscito, Piazza dei Caduti, via Marconi, Piazza Verdi, via Fratelli Rosselli, Piazzale Gramsci, via Iginio Garbini, Sr2 via Cassia e Sp7 Commenda.