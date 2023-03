Roma, Aeronautica militare: per il centenario presentata la Fiat 1100 che parteciperà alla 1000miglia

Ieri in occasione dei festeggiamenti del centenario dell’Aeronautica militare all’aeroporto di Ciampino il Colonnello Gianmattia Somma Comandante del 31 stormo ha presentato la Fiat 1100 - 103 del ’55 (del Generale Domenico Abbenante capo del corpo sanitario militare) che parteciperà in rappresentanza del corpo militare alla 1000miglia che si svolgerà dal 13 al 17 giugno 2023 (con tappa a Roma il 14 in via Veneto, ndr). «E’ stata una festa - ha detto Fabrizio Consoli vice presidente della scuderia automobilistica romana La Tartaruga - siamo stati invitati e abbiamo esposto le nostre auto storiche e nell’occasione è stata presentata l'auto e l’equipaggio che rappresenterà l’Aeronautica Militare alla Mille miglia». La prima tappa della classica automobilistica sarà da Brescia a Milano marittima, la seconda da Milano marittima a Roma , la terza da Roma a Viareggio, la quarta da Viareggio a Milano e l’ultima da Milano a Brescia. La Corsa poi toccherà in ogni tappa un luogo emblematico dell’Aeronautica: gli aeroporti di Ghedi, Cervia Pisignano e Piacenza San Damiano, la Patrona dell’Arma a Loreto, il Museo di Vigna di Valle a Bracciano e il Palazzo dell’Aeronautica in Piazza Novelli.

«La Fiat 1100 del ’55 (color celeste) che è stata presenatta sarà guidata dal più giovane equipaggio della Mille miglia, da due tenenti dell'aeronautica Riccardo Abbenante e Edoardo Carosi - dice il generale Domenico Abbenante - e secondo un accordo tra Aeronautica e Mille miglia avrà il numero 100 proprio per ricordare il centenario, io invece guiderò una seconda macchina sempre una Fiat 1100 ma del ’54, sono gemelle ma hanno solo un anno di differenza. Quest’anno sarà la 17a edizione della 1000miglia a cui parteciperò - continua Abbenante - ho anche una Topolino del ’51 con cui ho partecipato a 8 edizioni, gli ultimi tre anni invece le ho disputate con la 1100, le altre le ho fatto con macchine diverse del museo della motorizzazione militare. Il mio miglior piazzamento è stato alla prima edizione con un’Alfa Romeo coloniale, il 140esimo (su 405 macchine circa, ndr), ma l’importante è arrivare e completare il giro degli oltre 2.000 chilometri di tracciato su strada che già è una bella sfida» ha concluso il generale.