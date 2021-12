Viterbo, operazione dei carabinieri: sequestro di 150 chili di droga

Operazione anti droga nella provincia di Viterbo da parte dei carabinieri del comando provinciale, insieme ai colleghi di Roma e della compagnia di Civita Castellana.

Si parla di un enorme quantitativo si sostanze stupefacenti sequestrate e dell'arresto di due persone. La droga, si parla di cocaina, è nell'ordine di 150 chili, destinati al mercato dello spaccio romano e laziale.

L'operazione è scattata nell'antiviglia di Natale e sarebbe ancora in corso. Nella notte del 24 sono state effettuate perquisizoni in varie abitazioni nella zona di Civita Castellana. Impegnati decine di uomini delle forze dell'ordine per tre giorni consecutivi.