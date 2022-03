Giovane russo con dosi di crack nelle patatine: fermato dalla polizia al Bullicame

Intervento della polizia, nella zona del Bullicame alle porte di Viterbo, per controllare un ragazzo russo. Il giovane è stato sorpreso in possesso di circa 2 grammi di crack. La droga rinvenuta era tenuta nascosta in un pacchetto di patatine e in una lattina di Coca Cola. Entrambi gli oggetti erano stati opportunatamente modificati con un doppiofondo, per nascondere la drogaa un primo controllo.

Tra gli oggetti sequestrati dagli uomini della Volante anche una pipa di vetro, utilizzata per l'assunzione della droga. La droga (anche se per uso personale) è stata sequestrata. Le forze dell'ordine hanno provveduto anche al ritiro della patente.