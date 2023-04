Spacciatori in monopattino: nel b&b la polizia trova crack, cocaina e metadone

Base operativa in un bed and breakfast di Pescara, monopattini ed e-bike per gli spostamenti in città. La nuova frontiera dello spaccio è veloce ed ecosostenibile, non tanto per sensibilità ambientale, quanto per la possibilità, con i mezzi di mobilità leggera, di evitare i controlli e fuggire più rapidamente nelle vie del centro. Anche l’idea di imboscarsi tra turisti e lavoratori all’interno di un b&b non li ha messi al riparo dall’essere individuati e denunciati dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, diretti da Gianluca Di Frischia. I due, un uomo di 43 anni e una donna di 41, entrambi pescaresi, disoccupati e già noti alle forze dell'ordine, avevano anche cercato di diversificare il più possibile l’offerta commerciale: quando gli agenti, in maniera mirata, sono entrati all’interno della struttura alberghiera hanno trovato immediatamente svariate dosi di cocaina e crack, circa 8 grammi di sostanze in tutto.

Poi con la perquisizione sono venute fuori sette boccette di metadone da 25 millilitri e quattro da 10 millilitri. I due indagati non avevano alcuna certificazione medica che ne legittimasse la detenzione. Nella stanza c’erano anche materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ancora sporco di narcotico (evidentemente appena utilizzato per la preparazione del materiale) e appunti relativi ai clienti e alla contabilità. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la coppia è stata denunciata. L’operazione antidroga è stata sviluppata nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dal questore Luigi Liguori.