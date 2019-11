Pescara, nel supermarket della droga anche crack e speedball. Dosi a prezzi stracciati: da 7 a 5 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una centrale dello spaccio sempre aperta, in cui acquistare a tutte le ore del giorno e della notte, anche a cinque-sei-sette euro, dosi di droga. Eroina, cocaina, ma anche altre sostanze più nuove come lo speedball, una miscela di eroina o morfina con cocaina e crack, estremamente dannosa per l'organismo, sino a qualche anno fa usata all'estero e ora molto diffusa anche in Italia. E quindi al Ferro di cavallo di Pescara, a Rancitelli, dove ieri mattina è scattata l'ennesimo blitz delle forze dell'ordine.In azione dall'alba i carabinieri della compagnia di Pescara, diretti dal capitano Antonio Di Mauro, che su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Gianluca Sarandrea e richiesta del pm Luca Sciarretta hanno arrestato otto spacciatori nell'ambito di un'operazione denominata “Iron Horse”. Quattordici in totale gli indagati. Fra loro per lo più rom e donne. Le indagini, condotte dal nucleo operativo e radiomobile, diretto dal tenente Giovanni Rolando, sono partite a maggio, dall'osservazione, dai controlli sulle decine di persone che ogni giorno si recavano al Ferro di Cavallo ad acquistare droga. Fra loro molti ragazzi, provenienti dalla Val Pescara e dal teatino, ma anche tanti operai, alcuni dei quali a Pescara per lavoro. In pochi mesi, si è riusciti così a ricostruire quanto avveniva dentro e fuori gli alloggi dell'Ater.Nel corso delle indagini, arrestate una 20ina di persone, tre delle quali in flagranza; recuperato e sequestrato mezzo chilo di stupefacenti (300 grammi di eroina; 150 di cocaina e 50 di speedball).