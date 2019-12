Gli spacciatori di crack si vantavano su Facebook: «Siamo i numeri uno». Arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli spavaldi erano due che sui loro profili faceboock, ma anche al telefono, si definivano e si vantavano di essere i “Numero uno” dello spaccio di droga sul mercato di Lanciano e dintorni. Per questo è stata denominata Numero Uno l’operazione di polizia scattata ieri all’alba che ha inchiodato nove persone, tutte lancianesi, nei confronti delle quali sono scattati cinque arresti domiciliari, tre obblighi di presentazione e uno di dimora, provvedimenti cautelari emessi dal gip Massimo Canosa, su richiesta del pm Francesco Carusi. Complessivamente sono 19 le persone indagate, più un minore denunciato alla procura minorile dell’Aquila.L'aspetto nuovo dell'inchiesta è che Lanciano arrivava una pioggia di cocaina purissima al 96% che veniva trasformata in crack. Alla vasta operazione hanno partecipato gli agenti del Commissariato di Lanciano, Squadra Mobile di Chieti, Reparto Prevenzione Crimine e Unità cinofila di Pescara. In totale trovati e sequestrati 200 grammi di stupefacenti; 100 grammi di coca, 130 di hashish e otto piante di cannabis indica pronta per finire sul mercato locale, con un ulteriore vortice di ingenti e illeciti guadagni economici. Documentate 200 cessioni di droga e altre sostanze psicotrope.