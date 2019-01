Roma, movida e spaccio di crack a Trastevere: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli a Trastevere durante la movida: due arresti. La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, con l’assistenza dei colleghi della Compagnia Speciale di Roma e dall’Ottavo Reggimento “Lazio”, hanno eseguito un servizio finalizzato al controllo dell’area storica del quartiere, durante la movida.In manette sono finiti un 44enne, originario di Taranto ma domiciliato nella Capitale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti e un 37enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di crack a un giovane. La perquisizione, eseguita nell’abitazione del pusher, in via alle dei Fontanili, ha permesso di recuperare altra sostanza stupefacente - 20 grammi di crack, 8 grammi di cocaina e altri 20 grammi di hashish - oltre a materiale per il taglio e il confezionamento, e 590 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Identificati anche due acquirenti che saranno segnalati, quali assuntori, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno anche sanzionato, per 150 euro, un giovane sorpreso a consumare bevande alcoliche in strada, contravvenendo all’ordinanza anti-alcol del sindaco. In totale sono state identificate 90 persone e controllati oltre 40 veicoli.