Venerdì 31 Marzo 2023, 05:10

Emergenza sicurezza in centro, il comitato dei residenti di via dell’Orologio Vecchio e i commercianti chiedono più controlli. Parla di «situazione insostenibile» la presidente del comitato Monia Mustica, e di «una città in cui si ha paura ad uscire di casa».

Snocciola episodi di cronaca: «negli ultimi giorni una signora è stata scippata in pieno centro. E ancora furti di biciclette, oltre al solito caos nelle ore notturne del week end». Musica tristemente nota. Solo poche settimane fa infatti ad essere prese di mira erano state alcune attività del quartiere medievale, tra queste l’Hosteria Olio d’Oliva di via San Lorenzo, colpita più volte nello stesso mese «una soluzione va trovata– spiega il proprietario Stefano Achilli -. Il problema è importante».

Tanto che più di qualcuno, tra San Pellegrino e Corso Italia, sta pensando di trasferirsi altrove. «Il cambiamento per ora non lo vediamo: le paure di ieri sono quelli di oggi e speriamo che una sterzata arrivi – spiegano da Corso Italia -. Quello dei furti è una realtà, credo che in pochi al centro non abbiano dovuto fare i conti con episodi di taccheggio. Ma non è questa la situazione che più preoccupa. L’attenzione va alzata soprattutto nei confronti di piccoli gruppi di ragazzi, tutti minorenni, che girano per le strade e si sentono liberi di fare qualsiasi cosa nella convinzione di restare impuniti. Se abbiamo paura? C’è poco da stare tranquilli».

Risse, urla, episodi di vandalismo, «una decina giorni fa sono danneggiate le macchinette automatiche per pochi spicci», che se prima rimanevano confinati nel fine settimana ora hanno carattere più frequente con la preoccupazione che sale in vista dell’estate, quando le notti del centro saranno più popolate e la stagione turistica entrerà nel pieno.

La soluzione, secondo la presidente Mustica, non passa solo da un aumento dei controlli «chiediamo alla sindaca anche la possibilità di istallare telecamere in tutte le vie del centro e non solo in quelle principali. È una battaglia che portiamo avanti da anni e che aiuterà a combattere il fenomeno». Le risposte, per ora, non sono arrivate. Ma nuove notizie potrebbero arrivare oggi pomeriggio.

Alle 15, nella chiesa degli Almadiani, la sindaca Chiara Frontini incontrerà i cittadini. «Ci vediamo per parlare del centro storico – scrive in una nota sui social -. Di quanto fatto finora, di cosa si sta facendo e di cosa si farà per il cuore di Viterbo, che è al centro della nostra visione di città. Se riparte il centro storico, riparte Viterbo. Il movimento civico ha fatto del dialogo e del confronto con le persone la spina dorsale del nostro metodo di lavoro».