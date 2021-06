È in bilico la permanenza alla Viterbese di Mamadou Tounkara in vista della prossima stagione. L'attaccante gialloblù, che ha ancora un anno di contratto, potrebbe partire nel caso dovesse arrivare un'offerta importante come puntualizza anche il presidente Marco Romano. "Stiamo valutando- conferma - per Tounkara ci sono arrivate diverse richieste da club italiani di Serie C e di Serie B e anche dall'estero". Mamadou Tounkara è arrivato alle Viterbese a titolo definitivo due stagioni fa dalla Lazio realizzando 9 reti in 19 presenze in campionato. Nella stagione appena concluso ha collezionato invece 7 gol in 28 presenze. La società di via della Palazzina si è già assicurata Emilio Volpicelli dal Matelica, con cui ha disputato un ottimo campionato. C'è poi la trattativa aperta con il Frosinone per il ritorno, probabilmente a titolo di definitivo, di Michele Volpe che aveva già indossato la casacca gialloblù due stagioni or sono. Oltre al brasiliano Murilo, arrivato nel mercato di riparazione dello scorso gennaio dal Livorno, a rimpinguare il reparto avanzato c'è anche il giovane Edoardo Tassi. Visto che il nuovo tecnico Alessandro Dal Canto preferisce spesso giocare con un trequartista e due punte ecco che quindi la Viterbese potrebbe prendere in considerazione qualche buona offerta per cedere Tounkara. Per poi andare magari a cercare un ultimo attaccante per completare il reparto tra le punte che in questa stagione si sono messe maggiormente in evidenza in Serie D. Piace, ad esempio, il classe 98 Francesco Barranca che in questa stagione ha fatto particolarmente bene con il Lentigione con cui è andato in rete 10 volte in 19 presenze. Sul giocatore hanno messo comunque gli occhi anche altri club di Serie C. Buone offerte per Tounkara erano arrivate alla Viterbese anche alla fine della stagione scorsa, ma in quell'occasione la società di via della Palazzina aveva deciso di tenere il giocatore. Stavolta, soprattutto se sì dovesse concretizzarsi l'arrivo di Michele Volpe dal Frosinone, e arrivasse effettivamente un'offerta vantaggiosa sia per la Viterbese che per il giocatore, Tounkara potrebbe partire.

