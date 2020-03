Arrivano offerte per Tounkara e la Viterbese sta valutando la situazione. L’ ottima prima parte di campionato da parte dell’attaccante gialloblù, ha attirato l’attenzione di vari Club. A via della Palazzina sono così arrivate delle offerte da una società di serie B e da una squadra di serie A estera. È normale che la Viterbese non si priverà facilmente del suo attaccante ma, nel caso in cui l’offerta dovesse essere soddisfacente, la società di via della Palazzina potrebbe prendere in considerazione la cosa. Adesso è comunque ancora prematuro parlare di un eventuale cessione in estate. È normale che Tounkara, in quest’ultima parte di campionato, dovrà comunque riprendere confidenza con il gol. © RIPRODUZIONE RISERVATA