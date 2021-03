6 Marzo 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







Non ci saranno ancora gli infortunati, ma Tounkara si. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale si è riunita ieri per discutere il ricorso della Viterbese, che chiedeva una riduzione della squalifica dell'attaccante gialloblù che aveva rimediato quattro giornate di stop dopo l'espulsione contro il Bisceglie. Il provvedimento è arrivato in extremis, proprio alla vigilia infatti di quella che doveva essere l'ultima giornata da scontare, per la punta ex Lazio. La decisione della Corte Sportiva d'Appello ha comunque accolto il reclamo della Viterbese e quindi Mamadou Tounkara sarà regolarmente in campo nella partita di domani alle 12,30 contro il Monopoli allo stadio Enrico Rocchi. La disponibilità di Tounkara rappresenta una notizia più che mai positiva, vista la difficoltà ad andare in rete della squadra gialloblù soprattutto nelle tre partite dove l'attaccante è stato assente. Il ritorno dal primo minuto della punta è sicuramente la novità più importante in vista della gara contro i pugliesi. L'altra variazione potrebbe riguardare il ritorno dal primo minuto di Oliver Urso sulla fascia sinistra della difesa a quattro. Secondo copione, torneranno dal primo minuto anche Federico Baschirotto a puntellare la retroguardia e Nicholas Bensaja per dare ordine al centrocampo. Entrambi non avevano potuto infatti partecipare alla trasferta di mercoledì scorso sul terreno di gioco della Paganese, in quanto squalificati a causa del cartellino giallo rimediato nella gara contro il Palermo che aveva fatto scattare lo stop poiché i due cacciatori erano già diffidati. Nulla da fare invece per quello che riguarda il rientro dei tre infortunati Palermo, Ammari e Tassi, per vederli in campo bisognerà infatti aspettare ancora un po'. A questo proposito cade a pennello la pausa che la Viterbese dovrà osservare domenica prossima, che si rende necessaria in quanto la squadra di Taurino avrebbe dovuto affrontare secondo il calendario il Trapani che però è stato escluso dal campionato. Con ogni probabilità, Palermo Ammari e Tassi potranno tornare disponibili alla ripresa del campionato quando i gialloblù saranno impegnati mercoledì 17 marzo nel turno infrasettimanale contro la Juve Stabia allo stadio Enrico Rocchi. Tornando alla partita di domani, la Viterbese affronta un Monopoli in emergenza dato che la squadra pugliese deve rinunciare ad alcuni elementi che sono i risultati positivi al Covid. La squadra allenata da Beppe Scienza, costituirà comunque un avversario molto duro da sconfiggere per i gialloblù. Particolare curioso, già nella partita di andata, terminata 1-1, il Monopoli affrontò la Viterbese senza dieci giocatori sempre assenti a causa del Covid. La partita sarà diretta da Simone Taricone di Perugia, che fino a questo momento non ha mai arbitrato la Viterbese.