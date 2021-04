2 Aprile 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 3 minuti)







"Vogliamo fare grandi cose per la Viterbese, ma prima pensiamo a salvarci in questa stagione". L'attaccante Mamadou Tounkara dimostra ancora una volta il suo amore per la casacca gialloblù e guarda con fiducia al futuro e soprattutto alla partita di domani. "Sappiamo che quello di Catania è un campo difficile - ammette - e ci aspetta una gara contro una squadra molto forte. Ma noi entreremo in campo comunque determinati per fare la nostra parte. Mancano tre punti per arrivare alla salvezza matematica che vogliamo guadagnare il prima possibile. Una volta raggiunta poi la certezza della permanenza in questo campionato, nelle partite che poi mancano da qui alla fine della stagione regolare potremo poi anche pensare di fare qualcosa di meglio. Adesso restiamo concentrati però sulla partita di Catania. Una volta raggiunta la salvezza in questa stagione, nella prossima vorrei contribuire a fare qualcosa di grande per questa squadra. A Viterbo mi trovo bene". Quando Tounkara ha avuto l'occasione di giocare insieme a Murilo, la Viterbese ha sempre fatto bene trovando anche quei gol che invece sono spesso mancati in altre occasioni. "Con Murilo mi trovo bene - ammette Tounkara - lui è arrivato da poco ma c'è già una buona intesa. Anche con il suo aiuto speriamo proprio di fare cose grandi per questa Viterbese". In questo campionato Tounkara ha fatto spesso notizia per i molti cartellini presi e le relative giornate di squalifica. C'è da dire che spesso, le sanzioni arrivano anche per il grande attaccamento che il giocatore nutre per la propria maglia e per la troppa generosità e irruenza che spesso mette in campo. "È vero su questo aspetto devo migliorare - riconosce Tounkara - spesso sono nervoso, come può succedere agli attaccanti quando al terzo o quarto tiro in porta non arriva il gol. Mi innervosisco se vedo una decisione avversa alla Viterbese, però ripeto sicuramente su questo aspetto devo migliorare". La Viterbese partirà oggi per la Sicilia, il tecnico Roberto Taurino dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione che scenderà in campo domani pomeriggio allo stadio Massimino di Catania. Sotto la lente di ingrandimento c'è sicuramente il reparto difensivo, su cui la squadra gialloblù ha lavorato molto in questi giorni. L'obiettivo è quello di prendere meno gol e rispetto a quanto accaduto nelle ultime uscite. Intanto ieri è arrivata l'ufficialità dello slittamento di una giornata del calendario gialloblù. Notizia questa che fa sicuramente piacere alla società di via della Palazzina che potrà così gestire con molta più tranquillità i propri impegni evitando il turno infrasettimanale sul campo della Virtus Francavilla che era previsto per il 15 aprile in mezzo ai due impegni contro Casertana e Catanzaro. A questo punto la Viterbese scenderà in campo domani contro il Catania, poi lunedì 12 aprile nel posticipo televisivo serale contro la Casertana e quindi domenica 18 a Francavilla. I gialloblù ospiteranno poi il Catanzaro domenica 25 aprile, per chiudere quindi a Teramo il 2 maggio la stagione regolare.