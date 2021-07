Venerdì 16 Luglio 2021, 06:35

La Viterbese ha ripreso a correre, ma a tenere banco e' l'addio di Mamadou Tounkara, diretto probabilmente al Cittadella, e ancora la questione dei gironi. Dopo che ieri il Consiglio Federale ha respinto tutti i ricorsi delle squadre che erano state già bocciate dalla Covisoc per irregolarità nelle domande di iscrizione al campionato. Ora le squadre escluse potranno presentare ancora un altro ricorso al collegio di garanzia del Coni. Il che significa che sia la composizione dei gironi, previste per il 4 agosto, sia l'inizio del campionato, potrebbero essere posticipati. Con queste esclusioni tutta la geografia della serie C sarebbe da ridisegnare e l' inserimento della Viterbese nel girone centrale torna a rischio. A pesare particolarmente è l'esclusione del Chievo Verona dalla Serie B, che permetterebbe il conseguente ripescaggio del Cosenza nel campionato cadetto con la squadra calabrese che lascierebbe quindi un posto pesantissimo nel girone meridionale. Tra le squadre del Sud escluse ci sono anche Casertana e Paganese e quindi t posti vuoti nel raggruppamento meridionale sarebbero tre. Non sono stati accolti nemmeno i ricorsi di Sambenedettese, Carpi e Novara, che lasciano quindi posti liberi al Nord unitamente alla neopromossa Gozzano che non si è iscritta al campionato. Fermo restando che probabili ripescaggi di Fc Messina e Latina, c'è da dire che potrebbero essere ammesse nuovamente anche le tre toscane retrocesse quali Pistoiese Arezzo e Lucchese. Per evitare che la Viterbese finisca di nuovo al Sud bisognerà aspettare di valutare se ci saranno ricorsi accolti dal Collegio di garanzia del Coni, e quali saranno le altre squadre eventualmente ripescati se i posti liberi dovessero essere quelli attuali. Il presidente Marco Romano ha già fatto presente come giocare nel girone meridionale costi alla Viterbese circa 100.000 euro in più a stagione. Intanto la squadra si è ritrovata ieri mattina allo stadio Enrico Rocchi, dove i giocatori si sono intrattenuti con il nuovo tecnico Alessandro Dal Canto e i membri del suo staff. Alle 18 la Viterbese ha effettuato il suo primo allenamento allo stadio del Pilastro. Commosso l'addio di Mamadou Tounkara, che ha salutato i compagni in lacrime. Tra i giocatori che si sono allenati c'erano ieri molti giovani, non c'erano ancora alcuni nuovi acquisti che arriveranno nei prossimi giorni. Era presente però il difensore Vincenzo Camilleri, che a questo punto potrebbe essere messo sotto contratto dalla società gialloblù.