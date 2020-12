Viterbese, Tounkara domenica ci sarà. Contro il Catania ritorna pure Simone Palermo

La Viterbese può tirare un sospiro di sollievo, in vista della delicatissima partita in programma domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro il Catania. L' attaccante Mamadou Tounkara ieri si è allenato con i compagni ed ha quindi recuperato per il match con i siciliani, che può essere considerata anche come la gara degli ex. Tounkara si era infortunato domenica scorsa nella partita con il Potenza ed era uscito dal rettangolo di gioco dopo appena nove minuti. Per lui si temeva una distorsione, ma gli esami effettuati dall'attaccante hanno dato il via libera per il suo rientro. Di nuovo in gruppo anche il centrocampista Simone Palermo, assente ormai da più di qualche settimana. Palermo potrebbe andare in panchina domenica prossima, difficilmente sarà Infatti schierato nel centrocampo titolare che proprio in queste ultime due partite sembrerebbe aver trovato la quadra giusta con Bensaja nel ruolo di centrale. La gara di domenica è importante per entrambe le squadre, ma ha un sapore particolare e di amarcord. Il responsabile dell'area tecnica del Catania è infatti Maurizio Pellegrino, la cui carriera prima da giocatore poi e da allenatore è indelebilmente marcata con i colori gialloblù. Maurizio Pellegrino ha infatti indossato da giocatore la maglia della Viterbese per diverse stagioni prima in Serie D e poi in Serie C2 a metà degli anni novanta. Il centrocampista faceva anche parte dell'organico che vinse il campionato conquistando la promozione in C1 nel '99. L'anno dopo fece parte dello staff tecnico di Carolina Morace, prima di allenare con buonissimi risultati la Berretti gialloblù. La scorsa estate, la Viterbese aveva messo gli occhi su diversi elementi pregiati del Catania. E quella di domenica sarà una gara particolare per il difensore Emmanuel Mbende, risultato decisivo proprio nelle ultime due partite di campionato dove ha messo a segno tre gol, e per il centrocampista Francesco Salandria. Entrambi la scorsa stagione indossavano infatti la casacca etnea. Al centro della retroguardia siciliana ci sarà invece il difensore Tommaso Silvestri, anche lui era stato cercato in estate dalla società di via della Palazzina ma poi è restato all'ombra dell'Etna. Come da programma, la Viterbese ha effettuato ieri un doppio allenamento, oggi seduta singola. La Viterbese contro il Catania sarà arbitrata da Federico Longo di Paola, Il fischietto calabrese ha un solo precedente con la squadra gialloblù che è molto positivo. Longo ha diretto infatti la Viterbese il 26 novembre del 2017 contro il Cuneo e la gara finì con una netta vittoria per 3-0. Per la prima volta, la partita della Viterbese sarà trasmessa anche in diretta in pay-per-view sul canale 256 di Sky-sport. A seguito di un accordo con il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, per tutto il resto del campionato Sky trasmetterà ogni fine settimana cinque partite per ognuno dei tre gironi del campionato.

