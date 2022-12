Domenica 18 Dicembre 2022, 05:30

La Viterbese è attesa da un altro “Mezzogiorno di fuoco”. Alle 12, stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, la squadra gialloblù con diversi assenti sfida i padroni di casa in un delicatissimo scontro salvezza nell’ultima giornata del girone di andata. Se si sapeva dell’assenza degli infortunati Monteagudo, Marotta, Nesta e Simonelli, e di quella dello squalificato Volpicelli, non sono partiti per la Puglia nemmeno Santoni, D’Uffizi e Fumagalli. Spicca l’assenza degli ultimi due, che sarebbero potuti partire nell’undici titolare.

«Sono soddisfatto della settimana - ha detto l’allenatore Emanuele Pesoli - perché finalmente l’abbiamo utilizzata in modo completo e ho visto delle belle risposte da parte della squadra. I ragazzi ci sono e sono convinti di disputare una buona prestazione, anche se ci sono delle difficoltà oggettive sul numero di giocatori con cui andremo a Francavilla».

Quella che scenderà in campo nel lunch-match di oggi sarà quindi una Viterbese inedita, ma che deve assolutamente fare punti vista la precaria condizione di classifica, che la vede penultimo posto. Al centro della difesa potrebbe rientrare Riggio che farebbe quindi coppia con Ricci, visto che l’Impiego dell’under Bisogno tra i pali libera un posto in mezzo al campo per un altro over. Ad attendere i gialloblù ci sarà senza ombra di dubbio una Virtus Francavilla agguerrita, partita alla vigilia del campionato con tutt’altre ambizioni e che in questo momento si trova alle soglie della zona salvezza.

«Lo spogliatoio è unito e una vittoria per noi è fondamentale», ha detto il tecnico pugliese ed ex gialloblù, Antonio Calabro, alle prese anche lui con qualche problema di formazione. Dovrebbe giocare dal primo minuto, nonostante il recente infortunio, anche l’altro ex Otavio Murillo, così come il difensore Mirko Miceli che ha indossato la maglia della Viterbese nel 2017 dopo essere stato prelevato nel mercato invernale. Nelle file dei pugliesi è da temere la coppia d’attacco formata da Maiorino e Patierno.

COSI’ IN CAMPO

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella; Giorno, Miceli, Minelli; Murilo, Macca, Risolo, Cisco, Cardoselli; Maiorino; Patierno A disp. Milli, Romagnoli, Giorno, Mastropietro, Solcia, Ejesi, Carella, Pierno, Enyan. All. Calabro.

Viterbese (4-3-3): Bisogno; Semenzato, RIcci, Riggio, Pavlev; Spolverini, Mbaye, Megalaitis, Mungo; Meola, Polidori. A disp. Chicarella, Di Cairano, Marenco Manarelli, Rodio, Andreis, Cats, Bersaglia, Fracassini. All. Pesoli.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa.