Martedì 3 Maggio 2022, 07:05

Difesa a tre oppure a quattro? Da ieri la Viterbese ha iniziato a preparare il delicatissimo match di andata dei playout in programma sabato prossimo allo stadio Bruno Recchioni in casa della Fermana. Mentre si mobilitano anche i tifosi.

Prima di tutto l'allenatore Alessandro Dal Canto dovrà lavorare sullo schema con cui vorrà schierare la squadra. La cosa positiva è quella che il tecnico potrà puntare su tutti i giocatori a sua disposizione. Se la formazione reparto avanzato sembra scontata con Mungo come trequartista dietro Volpicelli e Polidori, la composizione del centrocampo potrebbe variare a seconda di come il tecnico veneto intenderà schierare la difesa.

Nel caso in cui, la Viterbese si dovesse schierare con la retroguardia a tre con D'Ambrosio, Ricci e Martinelli, i due esterni Semenzato e Urso sarebbero avanzati come laterali a centrocampo. Se invece la Viterbese si presenterà a Fermo con una retroguardia a quattro, i centrali sarebbero D'Ambrosio e Martinelli con Semenzato e Urso sulle fasce.

La Fermana è una delle squadre che hanno fatto peggio in quest'ultimo scorcio di campionato, visto che l'ultima vittoria tra le mura amiche risale allo scorso 6 marzo in occasione del sentito derby con l'Ancona. Lo stadio della Fermana è stato però sempre molto caldo e sicuramente gli uomini allenati da Gabriele Baldassarri affronteranno gli spareggi salvezza con un atteggiamento diverso rispetto a quello dell'ultima parte della stagione regolare.

Tra i marchigiani è ancora in forse il recupero dell'ex gialloblù Edoardo Tassi, che è approdato alla Fermana proprio nello scorso mercato di riparazione di gennaio. L'attaccante si era fermato qualche settimana fa a causa di una lesione muscolare.

Intanto i tifosi della Viterbese si stanno mobilitando per sostenere la squadra sia nella partita di andata di sabato prossimo, sia in occasione della gara di ritorno in programma sabato 14 maggio allo stadio Enrico Rocchi sempre alle 17,30. Il gruppo Antichi Valori sta organizzando un pullman per la trasferta al costo di 20 euro, si può aderire fino a dopodomani. Lo stesso gruppo ha istituito anche una raccolta fondi per poter allestire la coreografia nella gara di ritorno.