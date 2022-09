Venerdì 2 Settembre 2022, 05:10

E' Francesco Rodio l'ultimo acquisto della viterbese nella campagna acquisti estiva. L'esterno sinistro classe 2001, arriva in prestito dalla Pro Vercelli dopo aver giocato la scorsa stagione con la maglia della Fermana, con cui ha affrontato la Viterbese da avversario nella doppia sfida dei playout salvezza a maggio, conclusasi poi con la vittoria dei gialloblù.

Francesco Rodio era inseguito dalla Viterbese da diverse settimane e l'accordo è arrivato ieri sul filo di lana. Il giocatore si è però operato alla spalla lo scorso giugno e al momento sta facendo riabilitazione, quindi non sarà pronto probabilmente prima del prossimo ottobre. In questo momento, la Viterbese è comunque coperta in questo ruolo, visto il recupero di Manarelli dal rescente infortunio, che gli aveva fatto saltare la prima parte della preparazione precampionato svoltasi a Canepina Nei test sostenuti dalle compagine allenata da Giacomo Filippi, come laterale di sinistra nel centrocampo a quattro, è stato poi adattato anche Simone Andreis che di solito gioca come centrale.

La Viterbese può quindi aspettare il recupero del nuovo acquisto e presentare comunque una squadra con diverse alternative in vista dell'esordio in campionato previsto per domenica prossima alle 17,30 contro la neopromossa Giugliano sul neutro di Avellino. Prima di concludere l'accordo per Rodio alla Viterbese era stato proposto anche l'esterno sinistro spagnolo classe '94 Ruben Palomeque, che in passato aveva già militato in Italia proprio con alcune squadre di Serie C.

Ma alla fine la società di via della Palazzina ha preferito tirare dritta e continuare la strada verso l'ingaggio di Rodio. Il giocatore aveva tra l'altro ben impressionato i dirigenti della società di via della Palazzina proprio in occasione del playout salvezza che ha giocato da avversario. Intanto oggi alle ore 12,45, presso la Sala Regia del Comune è prevista la presentazione delle nuove maglie. Saranno presenti il Sindaco Chiara Frontini e per la Viterbese il presidente Marco Romano, l’amministratore unico Giuseppe Capozzoli e il direttore generale Francesco Pistolesi, oltre ai rappresentanti del Sodalizio dei Facchini.

Saranno svelate le tre maglie classiche che accompagneranno la squadra per tutta la stagione, oltre alla divisa in edizione limitata prodotta per l’iniziativa “Una maglia per Rosa”, che verrà indossata in occasione della prima giornata di campionato contro il Giugliano dopodomani. La maglia dedicata a Santa Rosa sarà poi regalata al Sodalizio, mentre quella da casa sarà donata, come da tradizione, al Sindaco.