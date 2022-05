Venerdì 6 Maggio 2022, 07:10

Con un suo gol ha firmato l’ultima vittoria della Viterbese sul campo della Fermana, nel lontano 2004. E attualmente l’ex bomber e bandiera gialloblù, Vincenzo Santoruvo, è responsabile della parte tecnica del settore giovanile della società di via della Palazzina. Ruolo in cui sente molto la doppia sfida salvezza che la squadra di Dal Canto giocherà contro i marchigiani, che vedrà andare in scena il primo atto domani alle 17,30 allo stadio Bruno Recchioni di Fermo.

«Ai miei tempi - ricorda Santoruvo - quelli con la Fermana erano sempre scontri molto accesi dal punto di vista agonistico. Credo che non sia cambiato nulla e quindi sabato sarà la stessa cosa, perché quello di Fermo è sempre un campo molto caldo». Non a caso, in queste ultime ore, nella città marchigiana si sono moltiplicati gli appelli alla tifoseria per andare a sostenere la propria squadra, nella partita di domani pomeriggio. Secondo Santoruvo, la Viterbese ha alcuni vantaggi rispetto agli avversari ma per saperli gestire dovrà usare soprattutto la testa.



«Essendosi piazzata meglio in campionato - continua - la Viterbese si salva anche con due pareggi o comunque anche con la stessa differenza reti degli avversari, nei due scontri playout. Questo a livello psicologico può essere senza dubbio un vantaggio. Però, a mio avviso, sarebbe un errore scendere in campo mettendosi a fare calcoli. Come si vede spesso, nel calcio di oggi tutte le squadre scendono in campo per vincere e così dovrà fare la Viterbese. Con il play-out si azzera tutto e quindi la squadra gialloblù dovrà stare anche molto attenta a una Fermana che vorrà conquistare la vittoria sia nella gara d’andata sul proprio campo e sia in quella di ritorno, allo stadio Rocchi. L’attenzione dovrà essere sempre massima, per tutti i 180 minuti».

Un altro punto a favore della Viterbese è quello dell’organico, che sulla carta è migliore di quello dei propri avversari. Ma ciò potrebbe non bastare. «Se si vanno a guardare i singoli - riprende Santoruvo - la Viterbese è più forte della Fermana. Per fare alcuni esempi, la squadra marchigiana giocatori come Volpicelli, Mungo, Polidori e Bianchimano non ce li ha. Parlo ovviamente di attaccanti, perché la cosa mi rimane più facile. Questa superiorità potrebbe essere però vanificata se la Viterbese non avesse l’approccio giusto a questo tipo di gare. Per cui, per avere la meglio e far valere la sua superiorità, la squadra gialloblù dovrà fare le cose per bene».

La Viterbese effettuerà l’allenamento di rifinitura stamattina per partire nel pomeriggio alla volta delle Marche.